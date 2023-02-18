В Кривом Роге неизвестные на BMW X5 устроили стрельбу во дворе многоэтажки: видео

Вооруженные молодые люди открыли огонь по водителю другого автомобиля из помпового ружья и травматического пистолета.

Вечером в субботу, 18 февраля, на улице Соборности в Кривом Роге Днепропетровской области произошла стрельба во дворе многоквартирного дома.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео с камер наблюдения.

На видео хорошо слышны звуки выстрелов. Предварительно известно, что компания мужчин на внедорожнике что-то не поделила с водителем другого автомобиля.

Вооруженные молодые люди открыли огонь из помпового ружья и травматического пистолета.

Информации о пострадавших в результате этого инцидента нет.

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На место стрельбы вызвали полицейских.

По сообщению Telegram-каналов, после объявленного в городе плана "Перехват" стрелки были задержаны.

Напомним, ранее в городе Белая Церковь Киевской области произошел инцидент, во время которого 25-летний мужчина напал на двоих детей, одного из которых схватил и тянул за ухо. Когда двое прохожих сделали замечание дебоширу, он получил оружие и произвел около пяти выстрелов в направлении одного из них.

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