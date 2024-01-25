В Кривом Роге неизвестный выстрелил из РПГ в многоэтажку (фото)

О пострадавших не сообщается, однако в результате взрыва были повреждены несколько квартир.

В Кривом Роге в ночь на 25 января неизвестный выстрелил в многоэтажку из ручного противотанкового гранатомета. По этому факту полиция открыла дело.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

25 января около 5:00 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме в Кривом Роге на территории Терновского района.

По предварительной информации, находившийся на улице неизвестный выстрелил в дом из РПГ. В результате взрыва были повреждены несколько квартир.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство Криворожского райуправления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются.

Правоохранители внесли сведения по этому факту в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские принимают все меры для задержания злоумышленника.

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В Кривом Роге неизвестный выстрелил из РПГ по многоквартирному дому / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

В Кривом Роге неизвестный выстрелил из РПГ по многоквартирному дому / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

В Кривом Роге неизвестный выстрелил из РПГ по многоквартирному дому / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

К слову, в Киеве будут судить мужчину, бросившего гранату возле многоэтажки в Днепровском районе.

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