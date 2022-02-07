В Кривом Роге нетрезвый мужчина бегал по улице с ружьем и пытался расстрелять соседей

В Кривом Роге нетрезвый мужчина бегал по улице с ружьем и пытался расстрелять соседей

Откуда у мужчины оружие и что именно стало причиной конфликта, будут устанавливать правоохранители.

В Кривом Роге Днепропетровской области нетрезвый местный житель угрожал расстрелять из ружья своих соседей.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции региона.

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Происшествие случилось на улице Заньковецкой. Там местный житель привлек внимание людей тем, что кричал и просил о помощи. На место очевидцы вызвали стражей порядка.

Когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что гражданину угрожал сосед, который вышел на улицу с ружьем. Копы пообщались с женой подозреваемого, которая сообщила, что ее супруг в нетрезвом виде находится в соседнем доме.

“С разрешения хозяйки дома стражи порядка вошли в помещение и на кухне обнаружили указанного мужчину, а рядом с ним - ружье. Инспекторы задержали злоумышленника, вызвали на место следователей Криворожского районного управления полиции №1 и до приезда оперативников обеспечили охрану места происшествия”, — рассказали в патрульной полиции Кривого Рога.

Откуда у мужчины оружие и что именно стало причиной конфликта, будут устанавливать правоохранители.

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