В Кривом Роге нетрезвый водитель спровоцировал ДТП и покусал патрульного: чем все закончилось

Водителя забрали в психушку на обследование.
В Кривом Роге нетрезвый водитель на авто спровоцировал ДТП. После того как он вынужденно остановился, он схватил зубами за руку патрульного.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
По словам очевидцев, у водителя Volkswagen были признаки алкогольного опьянения. Вел себя возмущенно и неадекватно.
В какой-то момент он набросился на прибывшего на место ДТП полицейского и прокусил ему руку. После чего ударил нацгвардейца.
На место стражи порядка вызвали подкрепление. Водителя схватили и доставили в психоневрологический диспансер для проведения анализа на содержание алкоголя в крови.
Напомним, что в Ровно женщина отсудила у бывшего мужчины 5 тыс. грн из-за того, что он ее покусал.
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