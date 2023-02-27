В Кривом Роге обезвредили сеть наркокартеля: сколько преступники зарабатывали на психотропах (фото)

Производство наркотиков организовали трое жителей Кривого Рога.
В Днепропетровской области, в Кривом Роге, задержана организованная преступная группа, участники которой поставляли наркотики по всей Украине.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Преступники сформировали преступную группу под названием "Двадцатовские", получали более миллиона долларов прибыли в месяц. Они обустроили свою нарколабораторию и наладили схемы продажи запрещенных веществ.
Правоохранители сообщили, что масштабное производство наркотиков организовали три жителя Кривого Рога. У всех уже были в прошлом проблемы с законом и отбывали наказание.
"Сеть наркокартеля под названием "Двадцатовские" состояла из трех преступных организаций и 6 организованных групп. А мощности нарколабораторий позволяли производить ежемесячно до 40 кг готовых психотропов", — отметили в полиции.
Более того, организаторы "Двадцатовских" даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, которые распространяли по их заказу ложную информацию о силовиках, собиравших материалы о деятельности группы.
В понедельник, 27 февраля, во время операции, в которой приняли участие 1200 силовиков, были задержаны 37 членов преступной группировки. Среди них — и десять предводителей.
Также силовики одновременно провели более 200 обысков задержанных. В результате правоохранители изъяли:
- свыше 310 тыс. долларов;
- 103 тыс. евро;
- свыше 500 тыс. гривен;
- оружие и патроны разного калибра;
- боеприпасы;
- свыше 20 банковских карт;
- 40 автомобилей;
- антиквариат (древние иконы и книги).
Всем задержанным уже сообщили о подозрении по поводу нескольких статей Уголовного кодекса.
Накануне украинские пограничники задержали женщину, которая в своем автомобиле пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков.
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