В Кривом Роге объявили день траура по жертвам ракетных ударов

Атака РФ убила не менее четырех человек.

Вторник, 14 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области будет днем траура по жертвам ракетного удара РФ.

Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 14 марта, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки по нашему городу", — говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на утро 13 марта до четырех выросло количество погибших жителей города. За медицинской помощью обратились 44 человека. В больницах находятся 11 взрослых, из которых четверо в тяжелом состоянии, и девять детей — из них двое "тяжелых".

Как сообщалось, вечером 12 марта российские оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Сначала во время поисков спасатели обнаружили троих погибших. В общей сложности было известно о почти полсотне раненых. Есть пострадавшие дети.

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