В Кривом Роге "ограниченно годный" мужчина дважды отказывался брать повестку: чем все закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, который дважды отказывался брать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда города Кривой Рог.

По данным суда, 14 января 2024 года признали ограниченно годным к военной службе. Впоследствии ему пытались вручить повестку, однако житель Кривого Рога категорически отказался ее получать. В феврале ему повторно принесли повестку, однако подсудимый снова ее не взял.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что "уклонился от призыва, поскольку является ограниченно годным, имеет заболевания глаз, и другие заболевания, в ВСУ не служил".

В материалах суда говорится, что мужчина имеет такие заболевания: шейный остеохондроз, периферическая дегенерация сетчатки (улиточная) с ретиношизосом ограничена лазер коагулятами, миопия с астигматизмом.

Суд признал жителя Кривого Рога виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.

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