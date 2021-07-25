В Кривом Роге оказался под стражей мужчина, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

В Кривом Роге оказался под стражей мужчина, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

Он взят был взят под стражу сроком на 60 суток.

В Кривом Роге, мужчина, который был задержан за удерживание на цепи семилетнего мальчика, был взят под стражу сроком на 60 суток по решению Дзержинского районного суда.

Об этот сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается", — указано в сообщении.

О том, что случилось, в полицию сообщил сам 7-летний парень. Он сказал, что мать с отчимом приковали его к батарее, а сами ушли из дома.

Позже ребенок рассказал, что постоянно страдает от домашнего насилия: его бьют и унижают родители, поэтому дома он жить не хочет. В свою очередь родители объяснили свой поступок тем, что не хотели, чтобы он бежал, пока они были на работе.

Напомним, что мать на неделю бросила четырех детей одних, пока выпивала в соседнем районе. На седьмой день в полицию позвонила старшая дочь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку