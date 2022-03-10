В Кривом Роге оккупанты ракетами обстреляли международный аэропорт

По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет.

В Кривом Роге оккупанты обстреляли Международный аэропорт в Лозоватке. По предварительной информации обошлось без жертв среди населения.

Об этом сообщают в военной администрации Кривого Рога.

"Коротко. Для тех, кто несерьезно относится к сигналу "Воздушная тревога". Только два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Вырви до пяти метров. Люди не пострадали. Хочу напомнить, что сигнал «Воздушная тревога» подается заранее и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", – написал навальник администрации Александр Вилкул.

Жители Кривого Рога сообщили, что сначала были взрывы, а потом уже сработала сирена.

Напомним, что российские военные полностью разрушили частный дом в селе Динец Харьковской области. В результате очередного авианалета оккупанты сбросили по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы на небольшую деревню. Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно.