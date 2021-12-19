В Кривом Роге оштрафовали девушку, которая напоила пивом кошку

Девушку обязали уплатить штраф в размере 3400 гривен.

В Кривом Роге Днепропетровской области девушка выплатит значительный штраф за то, что издевалась на четырехлапым.

Об этом пишет "Первый городской".

Как стало известно, в конце октября 2021 года в соцсетях появилось видео, где девушка насильно заливает кошке в рот пиво. Девушку, которая издевалась над животным, признали виновной в совершении административного правонарушения и обязали выплатить штраф.

Впоследствии зоозащитники, которые обратили внимание на видео, написали заявление в полицию. Позже суд рассмотрел административное правонарушение. Девушка, которая подозревалась в издевательствах над животным, на заседание не явилась, однако успела записать видео с извинениями.

Тем не менее ей вынесли приговор и признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 89 (“Жестокое обращение с животными”) КУоАП. Девушку обязали выплатить штраф в размере 3400 гривен, а также 450 гривен судебного сбора в пользу государства.

Напомним, что в Днепропетровской области на трассе столкнулись грузовик и легковушка. Один из авто от удара загорелся, заживо сгорел мужчина.

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