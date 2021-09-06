В Кривом Роге оставленный без присмотра ребенок упал на пол: малыш в коме

В Кривом Роге оставленный без присмотра ребенок упал на пол: малыш в коме

Полиция выясняет обстоятельства травмирования ребенка.

В Кривом Роге годовалый ребенок получил серьезную травму головы. Малыш упал на пол и потерял сознание.

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Об этом сообщает "Информатор".

Так, вчера, 5 сентября, в 8 горбольницу Кривого Рога доставили годовалого ребенка в состоянии комы. Оказалось, малыш остался без присмотра взрослых и упал на пол с высоты, ударившись головой.

Сейчас за жизнь ребенка борются медики.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Напомним, что во Львове через две недели после рождения умер младенец. Родители мальчика уверяют, что их сын родился здоровым и считают, что ему занесли инфекцию в больнице и обвиняют медиков в халатности.

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