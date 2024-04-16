В Кривом Роге осудили мужчину, который "боялся идти в военкомат"

В Кривом Роге к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого райсуда Кривого Рога.

По данным суда, мужчину сочли годным к мобилизации. В феврале 2023 года он получил повестку и должен был в марте прибыть в ТЦК и СП для отправки на службу по мобилизации. Однако мужчина уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что "боялся идти в военкомат, поскольку боится идти на войну".

Суд учел среднюю характеристику подсудимого и то, что он работает. Также то, что подсудимый "получал медицинскую помощь врача-нарколога с апреля 2004г. по ноябрь 2017г. из-за психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, синдром зависимости, ранее не судимый, вину признал полностью".

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. Суд пояснил, что "освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создаст в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации".

Приговор суда

Напомним, в Харькове мужчина отказался от мобилизации из-за гибели брата.

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