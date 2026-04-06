В Кривом Роге осудили женщину из-за "интимного бизнеса"

Женщина продавала свои пикантные видео и получила судебный приговор

В Кривом Роге осудили женщину из-за продажи пикантных фото и видео. Местная жительница создала специальный аккаунт в Telegram, где предлагала видео порнографического характера за символическую плату.

Об этом говорится в приговоре Покровского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Как женщина решила зарабатывать на пикантных видео

Как установило следствие, в январе 2026 года жительница Кривого Рога разработала «план быстрого обогащения». Она снимала на свой смартфон видео интимного характера с использованием фаллоимитаторов, после чего распространяла эти файлы через популярный мессенджер.

Для привлечения клиентов женщина:

Создала Telegram-аккаунт;

Добавила фото в нижнем белье для рекламы услуг;

Предлагала как знакомства, так и «эксклюзивный» видеоконтент.

Следователи задокументировали факт продажи: 13 января женщина переслала клиенту видеофайлы, за что получила на свою банковскую карточку 200 гривен. Искусствоведческая экспертиза официально подтвердила, что контент является порнографическим.

Сделка с прокурором и раскаяние

Обвиняемая безоговорочно признала свою вину. В конце февраля между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. Это позволило женщине избежать реального срока за решеткой.

Приговор суда

Покровский районный суд города Кривого Рога признал женщину виновной по ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление, хранение и распространение порнографической продукции).

Женщину приговорили к 1 году испытательного срока. Также она должна уплатить государству 3 565 гривен за проведение экспертизы.