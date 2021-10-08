В Кривом Роге во время движения пассажир ударила водителя трамвая бутылкой по голове

Женщину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге в вагоне коммунального транспорта произошло чрезвычайное происшествие. Пассажир напала на водитель трамвая.
Об этом сообщила депутат Криворожского городского совета Наталья Шишка.
Инцидент произошел вчера, в Кривом Роге в Ингулецком районе между ЮГОК — НКГОК в трамвае №7.
"Хроники бесплатного проезда. Во время осуществления пассажирских перевозок на маршруте №7 водителю трамвая понадобилась скорая медицинская помощь: ее ударила бутылкой по голове бесплатная пассажирка. Водитель была госпитализирована, согласно предварительному диагнозу, с сотрясением головного мозга", — говорится в сообщении.
Причина конфликта не сообщается.
Следует отметить, что проезд в Кривом Роге для местных жителей, у кого есть "Карточка криворожанина" бесплатный. Поэтому в большинстве вагонов сократили должность кондуктора, а деньги за проезд из тех, у кого нет карточки, собирает водитель коммунального троллейбуса или трамвая.
Напомним, что в львовском трамвай №6 возник конфликт между контроллерами и пассажирами.