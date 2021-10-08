В Кривом Роге во время движения пассажир ударила водителя трамвая бутылкой по голове

В Кривом Роге во время движения пассажир ударила водителя трамвая бутылкой по голове

Женщину госпитализировали в больницу.

В Кривом Роге в вагоне коммунального транспорта произошло чрезвычайное происшествие. Пассажир напала на водитель трамвая.

Об этом сообщила депутат Криворожского городского совета Наталья Шишка.

Инцидент произошел вчера, в Кривом Роге в Ингулецком районе между ЮГОК — НКГОК в трамвае №7.

"Хроники бесплатного проезда. Во время осуществления пассажирских перевозок на маршруте №7 водителю трамвая понадобилась скорая медицинская помощь: ее ударила бутылкой по голове бесплатная пассажирка. Водитель была госпитализирована, согласно предварительному диагнозу, с сотрясением головного мозга", — говорится в сообщении.

Причина конфликта не сообщается.

Следует отметить, что проезд в Кривом Роге для местных жителей, у кого есть "Карточка криворожанина" бесплатный. Поэтому в большинстве вагонов сократили должность кондуктора, а деньги за проезд из тех, у кого нет карточки, собирает водитель коммунального троллейбуса или трамвая.

Напомним, что в львовском трамвай №6 возник конфликт между контроллерами и пассажирами.

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