В Кривом Роге под стенами городского роддома №1 роженицы утром наблюдали довольно странный перформанс нетрезвого мужчины.

Об этом сообщают в местных пабликах.

Пьяный местный житель снял штаны и с бутылкой в руках дефилировал вдоль окон медицинского заведения, несомненно привлекая к себе внимание. Затем он допил бутылку и имитировал с ней половой акт.

Мужчина видел, что его снимают, поэтому спрятал лицо под капюшоном.

Отмечается, что "шоу" состоялось в 7 утра.

Пользователи Сети предположили, что мужчина может быть новоиспеченным отцом, который накануне перебрал. В основном подписчики поведение криворожанина назвали неприличным, некоторые посочувствовали "герою" видео из-за вероятных проблем с головой, некоторые — роженицам и медикам, которым пришлось на все это смотреть.

В Кривом Роге под роддомом новоиспеченный отец устроил "голый" перформанс (видео)

Напомним, что в Днепре мужчина в "костюме Адама" напал на женщину, подрался с копнами и бросился под колеса скорой. Оказалось, что мужчина – гражданин Турции. Его забрала спецбригада.

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