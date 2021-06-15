В Кривом Роге под суд отправили копа, который организовал схему получения больших взяток

Полицейского отправили под суд. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области под суд отправили полицейского, подозреваемого в получении взятки. У предпринимателя коп требовал 20 000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как стало известно, патрульный полицейский организовал схему получения взяток с предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Чтобы не привлекать их к административной ответственности, необходимо было платить копу ежемесячно по 20 000 гривен.

Задержали псевдо-полицейского в момент получения неправомерной выгоды.

"Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона полка патрульной полиции в городе Кривой Рог за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины", — подчеркнули в пресс-службы прокуратуры области.

Напомним, что мошенники подделали документы и присвоили недвижимость в центре Киева стоимостью более 4 млн гривен.

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