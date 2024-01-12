В Кривом Роге подростки избили до полусмерти и изнасиловали 42-летнюю женщину — СМИ

В Кривом Роге подростки избили и изнасиловали женщину. Инцидент произошел ночью 11 января в Центрально-Городском районе.

Об этом пишет местное издание "Свои".

Как стало известно, в полицию обратилась 42-летняя женщина, заявившая, что когда собирала бутылки на нее напали трое 15-летних парней. Они ее сначала жестоко избили, после чего схватили подручные предметы и начали издевательства – в частности, используя ветки и бутылки.

После чего, когда женщина уже не могла сопротивляться, изнасиловали ее.

Издание пишет, что один из подростков уже задержан. Предварительно именно он изнасиловал женщину. Остальные соучастники тоже под следствием.

Напомним, что российский военнопленный Владислав Зайцев, завербованный в армию государства-агрессорки в исправительной колонии, где он отбывал наказание за наркотики, рассказал о жестоких издевательствах своих командиров над солдатами.

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