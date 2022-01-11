В Кривом Роге подросток, обстрелявший машину из пистолета, сдался полиции

На родителей парня составили протокол.

В Кривом Роге неизвестный обстрелял авто местной автошколы и скрылся. По словам очевидцев, стрелком был подросток – позже он сам пришел сдаваться правоохранителям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Событие произошло вчера, 10 января. На линию 102 поступило сообщение о том, что на территории Покровского района неизвестными обстрелял автомобиль из неустановленного оружия.

Во время осмотра авто стражи порядка обнаружили следы от выстрела из пневматического оружия.

Правоохранители установили личность стрелка. Им оказался 15-летний местный житель.

"Прибыв в отделение полиции вместе с родителями, несовершеннолетний признался в содеянном и рассказал, где взял пневматический пистолет", — отметили в полиции.

По указанному факту правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП, а в отношении родителей по ч.3 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Напомним, что в Покрове в Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду. Не долго думая, они подожгли ее, в результате чего получили ожоги.

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