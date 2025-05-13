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В Кривом Роге подросток по заказу РФ пытался уничтожить синагогу и авто ВСУ (фото)
ФСБ и российские спецслужбы использовали украинских подростков для террористических актов
Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали пять человек, которые осуществляли поджоги в разных регионах Украины. Один из них пытался сжечь синагогу в Кривом Роге по указанию из России.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .
«Да, в Кривом Роге задержан, который по заказу российских спецслужб пытался сжечь местную синагогу. Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух коктейлей Молотова. Затем по инструкции окупантов юноша дождался тьмы, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени», — говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что несовершеннолетний из Украины, ища легкий заработок в Telegram, выполнял задачи окупантов. Денег из России он так и не получил — но получил подозрение за участие в преступлении.
В Днепропетровской области СБУ задержала двух дезертиров, которые за деньги поджигали технику ВСУ. Они должны были изготовить взрывчатку для теракта, но их остановили после первой атаки.
В Харьковской области задержали 22-летнего агента ФСБ, который поджигал релейные шкафы Укрзализныци. Таким образом, враг пытался сорвать движение военных эшелонов и нарушить стабильность железнодорожного сообщения.
Кроме того, в Киеве правоохранители задержали в Киеве 16-летнего студента одного из профтехучилищ Винницкой области. Он прибыл в столицу по заданию российских спецслужб поджечь внедорожники Сил обороны. Молодого человека задержали при попытке поджечь автомобиль оператора БПЛА Нацгвардии Украины.
Фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия, препятствование деятельности ВСУ и умышленное повреждение имущества путем поджога. Злоумышленникам грозят тюремные сроки, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование проводилось сотрудниками СБУ совместно с Нацполицией и прокуратурами в нескольких областях Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что «крит», работавший на РФ, служил в бригаде ВСУ.