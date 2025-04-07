В Кривом Роге похоронили 15-летних Алину и Данила: погибли от ракеты РФ на свидании (фото)

В Кривом Роге простились с 15-летними Алиной и Данилой. Фото Свои. Кривой Рог

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Сегодня, 7 апреля, в Кривом Роге простились с 15-летними Данилом Никитским и Алиной Куценко, погибшими в результате кровавой атаки РФ.

Об этом пишут «Суспільне Дніпро», «Рудана» и «Свои. Кривой Рог».

Алина Куценко и Данило Никитский погибли вместе во дворе в Кривом Роге. Подросткам было по 15 лет, обучались в 9 классе. Пару объединяла дружба и юношеская любовь. В тот вечер они пошли на свидание.

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© Рудана

«Девочка была очень светлая, очень красивая. Любила все, что связано с красотой, с хорошей музыкой. Общала очень хорошо, для нас это очень скорбный день. Труднее всего это потерять нашего ребенка, он будет навсегда в нашей памяти. Она единственный ребенок в семье«, — рассказала исполняющая обязанности директора лицея, где училась Алина.

«Он погиб вместе со своей девочкой. Очень добрый, мечтал о будущем и так оборвать его жизнь…», — рассказывает родственница Данила Никитского Татьяна.

Отец погибшего парня на прощании с детьми сказал трогательные слова: «Во время гибели их руки не разомкнулись. С ними погибли еще два друга. Мой сын Данило был очень светлым человеком. Есть и будет. К сожалению, с Алиночкой мы познакомились только сегодня. Но, зная своего сына, скажу: «Алина, ты в надежных руках». Дети, вы всегда с нами».

Знакомая погибших говорит, что дети были очень воспитаны и имели хорошие отношения.

«Это были отличные дети, светлые, воспитанные. Их будут хоронить вместе, чтобы они всегда были вместе. Они встречались. Ушли они на свидание, гуляли и их убила российская ракета. Данило был единственным ребенком в семье», — рассказала знакомая семьи Данила Елена.

Похоронили юных влюбленных вместе.

© Рудана

На кладбище для них раздался последний звонок, который детям так и не суждено было услышать в живых.

© Свои

© Свои

Напомним, что в результате кровавой ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля погибли уже 20 человек, среди них девять детей. Еще 74 человека пострадали.

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