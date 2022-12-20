В Кривом Роге похоронили молодую семью с 1,5-летним сыном, которые погибли от российской ракеты (фото)

В Кривом Роге на Днепропетровщине 20 декабря похоронили семью, которая погибла от российского ракетного удара по жилой многоэтажке: Александра и Людмилу Корнийчуков и их 1,5-летнего сына Тимофея.

Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

"Нет слов, чтобы передать боль, горе и уныние, которые переполняют сердце... Проклятый враг забрал все, уничтожил, разрушил мирный дом, убил мирных людей", — написал он.

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Старший сын супругов, 7-летний Максим остался жив, потому что находился у прабабушки. Супруги купили трехкомнатную квартиру в этом доме только год назад и заканчивали там ремонт. Когда началась полномасштабная война, Александр вывез жену с детьми в Польшу. Они там были около четырех месяцев и вернулись, потому что очень скучали.

Напомним, в пятницу, 16 декабря, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате погибли четыре человека, еще более десяти были ранены. Самая тяжелая из них – 7-летняя Арина.

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Фото: Александр Вилкул / Facebook

Кривой Рог: ракета убила 4 человека, из-под завалов достали мертвого ребенка - Александр Вилкул

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