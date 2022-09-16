В Кривом Роге покраснела вода в реке Ингулец после ракетного удара (фото)

Вилкул объяснил, почему вода в реке покраснела.
В Кривом Роге после российского ракетного удара покраснела вода в реке Ингулец.
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объяснил, что местные предприятия предоставили 50 самосвалов с бутом, суглинком и щебнем для засыпания шлюзов. Поэтому вода сейчас имеет узнаваемый оттенок железной руды.
Напомним, город Кривой Рог Днепропетровской области затопило в результате российского ракетного удара. Вода разлилась по улицам. Иногда люди вынуждены добираться до дома с помощью лодок.
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