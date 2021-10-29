В Кривом Роге полиция остановила водителя маршрутки, потому что тот был без маски и забрала права из-за алиментов

В Кривом Роге полиция остановила водителя маршрутки, потому что тот был без маски и забрала права из-за алиментов

На мужчину также из-за отсутствия маски составили протокол по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области патрульная полиция остановила водителя маршрутки, который был без маски. Также у мужчины забрали права, поскольку он оказался злобным неплательщиком алиментов.

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Об этом сообщили в патрульной полиции Кривого Рога, пишет 1kr.ua.

Правоохранители остановили водителя одной из маршруток, потому что тот ехал без защитной маски. Полиция проверила мужчину по базе данных. Они установили, что мужчину Государственная исполнительная служба ограничила в управлении транспортными средствами, поскольку он не платит алименты.

У водителя забрали удостоверение. Также на него из-за отсутствия маски составили протокол по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.

Напомним, в Тернополе пассажиры восстали против копов, которые хотели оштрафовать маршрутчика за переполненный салон.

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