В Кривом Роге полиция устанавливает виновных в падении дерева на детскую площадку, из-за чего пострадала девочка

В Кривом Роге полиция устанавливает виновных в падении дерева на детскую площадку, из-за чего пострадала девочка

Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство по факту падения ветки на детскую площадку. В результате инцидента пострадала 4-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 367 ("Служебная халатность") УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Металлургическом районе города. Там во время непогоды на 4-летнюю девочку упала ветка. Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Полтавской области умерла девочка, на которую упало дерево в саду.

В Кривом Роге на детской площадке на девочку упало дерево

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