В Кривом Роге полиция устанавливает виновных в падении дерева на детскую площадку, из-за чего пострадала девочка

Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство по факту падения ветки на детскую площадку. В результате инцидента пострадала 4-летняя девочка.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 367 ("Служебная халатность") УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Металлургическом районе города. Там во время непогоды на 4-летнюю девочку упала ветка. Пострадавшего ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Напомним, что в Полтавской области умерла девочка, на которую упало дерево в саду.