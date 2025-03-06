В Кривом Роге после вражеского удара удалось спасти 18 человек

Идет аварийно-спасательная операция.
В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу погибли 2 человека, 14 пострадали, спасены 18 человек по состоянию на 23:55 5 марта 2025 года.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
Продолжается спасательная операция.
Среди раненых – 6 тяжелых.
Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.
"Штаб помощи людям разворачивается там где и в прошлый раз, местные поймут — стройматериалы, заявления на материальную помощь от города", — отметил он.
Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.
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