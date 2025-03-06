В Кривом Роге продолжает расти количество жертв ракетного удара

В Кривом Роге Днепропетровской области до четырех выросло количество погибших от баллистического удара российской армии.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В больнице скончался мужчина, раненный из-за ракетной атаки на Кривой Рог. Ему было 43 года. Число жертв возросло до четырех человек", — подчеркнул чиновник.

Между тем, руководитель военной администрации города Александр Вилкул уточнил, что пострадавший находился в реанимации. Его состояние было самым тяжелым.

"Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но травмы были несовместимы с жизнью", — добавил он.

Напомним, поздно вечером 5 марта РФ совершила ракетную атаку на гостиницу в Кривом Роге. Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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