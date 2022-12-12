В Кривом Роге произошел взрыв бытового газа в квартире – пострадала женщина

В результате взрыва газа в Кривом Роге пострадала пожилая женщина.

В понедельник утром, 12 декабря, в Покровском районе Кривого Рога произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадала 66-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей Криворожского района.

На месте происшествия работают спасатели.

По данным чрезвычайников, около 06:35 утра на пятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа. В помещении обнаружили 66-летнюю раненую женщину, которая в результате аварии получила ожоги рук и обожгла волосы. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и госпитализировали ее в больницу.

В результате взрыва в квартире выбиты входные двери, окна, балконный блок, повреждены перекрытия, а также стена, совместимая с квартирой соседнего подъезда.

Взрывы газа в Украине

В понедельник, 12 ноября, в Черновцах произошел взрыв газа в частном доме. В результате трагедии пострадала семья, 15-летний парень погиб.

В Киевской области, в городе Фастов, 9-летний мальчик отравился угарным газом из-за сбоя в работе котла.

26 ноября, в Вышгороде на Киевщине погиб 70-летний мужчина в результате взрыва твердотопливного котла.

В Одессе в результате взрыва газа в доме пострадала 81-летняя женщина и 61-летний мужчина.

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