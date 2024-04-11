В Кривом Роге произошел взрыв газа в девятиэтажке: есть жертва, раненые и разрушения (фото)

В результате взрыва разрушена квартира и перекрытия между несколькими этажами дома.

В Кривом Роге в ночь на 11 апреля раздался взрыв в квартире девятиэтажного дома, не связанный с боевыми действиями. По данным чрезвычайников, произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и ГСЧС Днепропетровщины.

Ночью в Долгинцевском районе Кривого Рога по улице 21-й Бригады НГУ произошел взрыв в квартире на четвертом этаже девятиэтажки. Взрыв не связан с боевыми действиями.

На месте загорелся пожар, который уже потушили. В результате взрыва разрушены перекрытия между третьим, четвертым и пятым этажами дома.

"По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в одной из квартир, вероятно, произошел взрыв бытового газа, в результате которого возник пожар на площади 120 кв. м, который ликвидировали чрезвычайники", — говорится в сообщении ГСЧС.

Пострадали семь человек. Трое из них были госпитализированы.

На месте идет разборка завалов, ведь под ними еще могут быть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами, вероятно, находится один человек.

Впоследствии Вилкул сообщил, что на месте взрыв под завалами был найден погибший 47-летний мужчина.

Читайте главные новости дня:

Чрезвычайники также сообщили, что произошло частичное разрушение конструкций дома в одном из подъездов от третьего до пятого этажа. Разрушена одна квартира на четвертом этаже. Повреждены лестничные клетки от третьего до шестого этажа, балконные блоки и межкомнатные перекрытия.

Сотрудники Службы спасения спасли четырех человек. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 пострадавшим.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены 48 чрезвычайников и 10 единиц техники.

"Задействованы все оперативные и коммунальные службы города. В 6 утра развернут штаб в школе №128, куда могут обращаться жители пострадавших квартир, будет производиться выдача стройматериалов", – отметил Вилкул.

Он также сообщил, что в Криворожском районе не было обстрелов. В городе работают все службы, больницы, социальные учреждения.

Взрыв газа произошел в жилом доме Кривого Рога/Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Взрыв газа произошел в жилом доме Кривого Рога/Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Взрыв газа произошел в жилом доме Кривого Рога/Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Взрыв газа произошел в жилом доме Кривого Рога/Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Взрыв газа произошел в жилом доме Кривого Рога/Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

К слову, российские войска в ночь на 11 апреля устроили массированную атаку по Украине разными типами ракет и беспилотниками. ПВО сбила 57 вражеских воздушных целей.

Читайте также: