Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с 5 авто: пострадала беременная женщина (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с 5 авто: пострадала беременная женщина (фото)

На объездной дороге в Кривом Роге столкнулись пять машин / Фото: Криворожское районное управление полиции

По информации местных СМИ, у пострадавшей женщины – угроза выкидыша.

В Кривом Роге на объездной дороге столкнулись пять машин. В ДТП пострадала беременная женщина.

Об этом сообщает полиция Кривого Рога.

По предварительной информации, водитель Volkswagen CC решил обогнать автомобили, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение четырех авто: Skoda, Volkswagen Passat, Renault и Lanos.

За рулем "Ланоса" была беременная водительница, которую госпитализировали. По информации Тelegram-канала "Днепр оперативный", у женщины — угроза выкидыша.

В ДТП пострадала беременная женщина / ©
В ДТП пострадала беременная женщина

Еще двое мужчин осмотрели медики на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Как пишет местное издание "Свои", сначала водитель Volkswagen CC признался, что двигался со скоростью более 100 км в час, но по приезде адвоката уже стал уверять, что скорость не превышал. Столкновение было мощным, все автомобили разбрасало по проезжей части на отставные примерно 250 метров друг от друга.

Водитель Volkswagen CC выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение / ©
Водитель Volkswagen CC выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
665
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация