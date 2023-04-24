В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с 5 авто: пострадала беременная женщина (фото)

По информации местных СМИ, у пострадавшей женщины – угроза выкидыша.
В Кривом Роге на объездной дороге столкнулись пять машин. В ДТП пострадала беременная женщина.
Об этом сообщает полиция Кривого Рога.
По предварительной информации, водитель Volkswagen CC решил обогнать автомобили, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение четырех авто: Skoda, Volkswagen Passat, Renault и Lanos.
За рулем "Ланоса" была беременная водительница, которую госпитализировали. По информации Тelegram-канала "Днепр оперативный", у женщины — угроза выкидыша.
Еще двое мужчин осмотрели медики на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают потерпевших и свидетелей.
Как пишет местное издание "Свои", сначала водитель Volkswagen CC признался, что двигался со скоростью более 100 км в час, но по приезде адвоката уже стал уверять, что скорость не превышал. Столкновение было мощным, все автомобили разбрасало по проезжей части на отставные примерно 250 метров друг от друга.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель на Audi покалечил нацгвардейца.
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