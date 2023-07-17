В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: водитель иномарки был под хмельком

В аварии погиб один человек.

Вечером 16 июля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла авария с участием двух иномарок и пассажирского автобуса. Есть жертвы ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции и в ГСЧС.

Отмечается, что ДТП произошло на Широковском шоссе в Кривом Роге. Предварительно 49-летний водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с пассажирским автобусом и Skoda Fabia.

В результате аварии 38-летний водитель автомобиля Skoda от полученных травм погиб на месте. Еще два пассажира иномарки — 7-летний мальчик и 29-летняя пассажирка, получили травмы. Их госпитализировали. Также в больнице оказался 48-летний водитель другой легковушки.

Кроме того, по данным областной полиции, задержан водитель Toyota. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители возбудили дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Вылетевший на встречку в Кривом Роге водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения. / Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Как сообщалось, в Кировоградской области в ДТП попал рейсовый микроавтобус. Столкнулись два микроавтобуса, один из которых – рейсовый. В результате ДТП двое погибших, много раненых.

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