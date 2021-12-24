В Кривом Роге прорвало дамбу: техническая вода с промышленного предприятия попала в трубопровод

В Кривом Роге прорвало дамбу: техническая вода с промышленного предприятия попала в трубопровод

Вода попала в регулирующую емкость, а также в трубопровод.

В Кривом Роге на ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла чрезвычайная ситуация. Из-за разрушения дамбы техническая вода попала в трубопровод.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

"В результате разрушения дамбы произошла утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров. Вода попала в регулирующую емкость, а также в трубопровод", — говорится в сообщении.

При осмотре места чрезвычайной ситуации экологи обнаружили утечку значительного количества загрязненной технической воды на близлежащий земельный участок, который используется для нужд сельского хозяйства.

Произведен отбор проб грунтов для лабораторного исследования.

Обстоятельства и причины этой аварийной ситуации в настоящее время устанавливаются комиссией Гоструда. Госэкоинспекция ответственных лиц привлечена к административной ответственности.

Напомним, что в прикарпатском городке Галич снег, с вечера выпавший беленьким, к утру резко изменил свой цвет на черный. Люди говорят, это не естественная аномалия, а экологическая беда и винят в нем соседнюю Бурштынскую ТЭС. Якобы на предприятии время от времени выключают фильтры и выбросы сажи окрашивают окружающую среду.

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