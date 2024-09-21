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В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — мониторинговые каналы

В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — мониторинговые каналы

Пока подробности удара неизвестны. / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Кривом Роге раздалась серия взрывов.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Предварительно было применено

  • 3 крылатые ракеты;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М".

Ракетная опасность продолжается до отбоя.

Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.

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