В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Кривом Роге раздалась серия взрывов.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Предварительно было применено

3 крылатые ракеты;

1 баллистическую ракету "Искандер-М".

Ракетная опасность продолжается до отбоя.

Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.

Читайте также: