В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Кривом Роге раздалась серия взрывов.
Об этом информируют мониторинговые каналы.
Предварительно было применено
- 3 крылатые ракеты;
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М".
Ракетная опасность продолжается до отбоя.
Напомним, около 17:00 в пятницу, 20 сентября, российская армия уже нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова.
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