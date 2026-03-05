- Дата публикации
Украина
- Украина
- 171
- 1 мин
В Кривом Роге прозвучала серия взрывов во время атаки дронов
В ночь на 5 марта в Кривом Роге раздались взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников.
В Кривом Роге Днепропетровской области во время атаки российских дронов была слышна серия взрывов.
Об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны городаАлександр Вилкул .
По его словам, город оказался под массированной атакой ударных беспилотников типа Shahed.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.
В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины в это время была объявлена воздушная тревога. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ждать угрозы .
Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.