Украина
171
В Кривом Роге прозвучала серия взрывов во время атаки дронов

В ночь на 5 марта в Кривом Роге раздались взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области во время атаки российских дронов была слышна серия взрывов.

Об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны городаАлександр Вилкул .

По его словам, город оказался под массированной атакой ударных беспилотников типа Shahed.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.

В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины в это время была объявлена воздушная тревога. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ждать угрозы .

Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.

