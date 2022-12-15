В Кривом Роге работницу коммунального предприятия затащило в конвейер

В Кривом Роге на рабочем месте погибла работница "Кривбассводоканала".
В Кривом Роге на коммунальном предприятии "Кривбассводоканал" произошел несчастный случай. На рабочем месте погибла работница.
Об этом сообщают "Свои".
Трагедия произошла на одном из объектов предприятия в Новополье. По предварительной информации, при чистке установка начала затягивать куртку работницы. Женщина не смогла высвободиться. В конвейер попали рука и голова.
От полученных травм работница скончалась на месте. Ей было около 40 лет.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, что в Харькове дворников одели в итальянский люксовый бренд Gucci. Его в качестве гуманитарной помощи предоставили партнеры из Италии.
Читайте также:
- Украинские разведчики вместе с артиллеристами закобзонили спрятавшихся под Пологами "оккупантов-мечтателей" (видео)
- С "хлебом-солью" встречал Пригожин: появилось видео обмена священника-коллаборанта из Луганщины на украинских защитников
- Сначала пошли на штурм, а потом царапали, но недалеко: украинские десантники разбили группу оккупантов (видео)