В Кривом Роге работницу коммунального предприятия затащило в конвейер

В Кривом Роге на рабочем месте погибла работница "Кривбассводоканала".

В Кривом Роге на коммунальном предприятии "Кривбассводоканал" произошел несчастный случай. На рабочем месте погибла работница.

Об этом сообщают "Свои".

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Трагедия произошла на одном из объектов предприятия в Новополье. По предварительной информации, при чистке установка начала затягивать куртку работницы. Женщина не смогла высвободиться. В конвейер попали рука и голова.

От полученных травм работница скончалась на месте. Ей было около 40 лет.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, что в Харькове дворников одели в итальянский люксовый бренд Gucci. Его в качестве гуманитарной помощи предоставили партнеры из Италии.

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