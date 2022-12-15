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В Кривом Роге работницу коммунального предприятия затащило в конвейер

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге работницу коммунального предприятия затащило в конвейер

Photo: t.me/zoda_gov_ru

В Кривом Роге на рабочем месте погибла работница "Кривбассводоканала".

В Кривом Роге на коммунальном предприятии "Кривбассводоканал" произошел несчастный случай. На рабочем месте погибла работница.

Об этом сообщают "Свои".

Трагедия произошла на одном из объектов предприятия в Новополье. По предварительной информации, при чистке установка начала затягивать куртку работницы. Женщина не смогла высвободиться. В конвейер попали рука и голова.

От полученных травм работница скончалась на месте. Ей было около 40 лет.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, что в Харькове дворников одели в итальянский люксовый бренд Gucci. Его в качестве гуманитарной помощи предоставили партнеры из Италии.

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Дата публикации
Просмотры
197
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