- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 758
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кривом Роге ракеты попали в предприятие: первые детали
Все службы работают над ликвидацией последствий российской атаки. По предварительным данным, жертв нет.
Ночью, 7 сентября, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В результате атаки возник масштабный пожар, пострадали, по меньшей мере, три человека, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. На месте продолжается аварийно-спасательная операция.
По его данным, повреждения городского транспорта оперативно ликвидировали: трамваи и троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке.
«Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце», — добавил Вилкул.
Напомним:
Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных постройках.
В Печерском районе города Киева в результате вероятного сбивания БпЛА во время атаки 7 сентября произошло возгорание в правительственном здании.
«Суспільне» со ссылкой на собственные источники уточнило, что горит непосредственно здание Кабинета министров Украины.