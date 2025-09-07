В Кривом Роге ракеты попали в предприятие: первые детали

РФ атаковали ракетами / © Associated Press

Ночью, 7 сентября, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В результате атаки возник масштабный пожар, пострадали, по меньшей мере, три человека, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. На месте продолжается аварийно-спасательная операция.

По его данным, повреждения городского транспорта оперативно ликвидировали: трамваи и троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам, а коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке.

«Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце», — добавил Вилкул.

Напомним:

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных постройках.

В Печерском районе города Киева в результате вероятного сбивания БпЛА во время атаки 7 сентября произошло возгорание в правительственном здании.

«Суспільне» со ссылкой на собственные источники уточнило, что горит непосредственно здание Кабинета министров Украины.