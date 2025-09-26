В Кривом Роге расстреляли президента местной федерации самбо: первые подробности

Пистолет / © Freepik

В Кривом Роге расследуют громкое убийство: неизвестный открыл огонь в Покровском районе, застрелив мужчину.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По источникам Общественного жертвой стал Евгений Понырко — президент городской федерации самбо.

Инцидент произошел около 20 часов 26 сентября. Местные жители рассказали, что слышали очередь выстрелов и видели, как мужчина выбежал и предупредил людей на детской площадке о «неадеквате с автоматом», призывая их бежать. Нападение было прицельным: мужчина погиб на месте. Еще один человек получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу, как уточнили в прокуратуре.

Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве и ввела в области специальную полицейскую операцию по поиску и задержанию стрелка. Свидетели отмечают, что погибший, которого называют «медийным лицом», жил в этом районе около двух лет и, вероятно, имел охранника.

«Услышали выстрелы. Какой-то мужчина пробегал и сказал: там кто-то стреляет из автомата. Мы быстро схватили детей и повели их в подъезд, потому что было страшно», — рассказала местная СМИ.

Также выстрелы слышал и сосед Евгения Понырко. Он рассказал, что сначала услышал два выстрела, а затем три.

