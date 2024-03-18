В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы

В ночь на 18 марта 2024 года в Кривом Роге прозвучали взрывы.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

В частности, ранее в нескольких украинских областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

По предварительной информации мониторинговых каналов, в Кривом Роге произошло попадание обломков БПЛА в жилой дом, поднялся пожар.

Ожидаем официальную информацию.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

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