В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Враг нанес ракетный удар в направлении города.
Вечером в среду, 18 декабря, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Информацию о последствиях обстрела он пообещал предоставить позже.
Глава Криворожской МВА Александр Вилкул уточнил, что враг атаковал ракетами.
"Взрыв. Ракетная атака", — сообщил он.
По его словам, фиксируются повторные выходы ракет в направлении города, поэтому призвал жителей соблюдать осторожность.
Напомним, во время объявленной воздушной тревоги вечером в среду, 18 декабря, в Воздушных силах предупредили о движении двух скоростных целей в направлении города Кривой Рог, призвав жителей находиться в укрытиях.
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