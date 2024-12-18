В Кривом Роге раздались взрывы во время воздушной тревоги: что известно

Вечером в среду, 18 декабря, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Информацию о последствиях обстрела он пообещал предоставить позже.

Глава Криворожской МВА Александр Вилкул уточнил, что враг атаковал ракетами.

"Взрыв. Ракетная атака", — сообщил он.

По его словам, фиксируются повторные выходы ракет в направлении города, поэтому призвал жителей соблюдать осторожность.

Напомним, во время объявленной воздушной тревоги вечером в среду, 18 декабря, в Воздушных силах предупредили о движении двух скоростных целей в направлении города Кривой Рог, призвав жителей находиться в укрытиях.

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