Мобилизация в Украине

В Кривом Роге мобилизовали 43-летнего мужчину, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына. Ребенка отправили в детдом.

Об этом сообщает издание «Свои. Кривой Рог» со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По информации издания, житель Кривого Рога пришел по повестке для уточнения данных в Центрально-Городской ТЦК и СП. После этого на связь с сыном он больше не выходил, несмотря на то, что он нуждается в уходе, поскольку у него перелом руки.

Собеседники издания сообщили, что у отца отобрали телефон и держали его в подвальном помещении.

Сообщается, что мобилизованный самостоятельно воспитывает сына, поскольку его жена покинула семью и уехала за границу. При этом родительских прав она до сих пор не лишена, суд обязал бывшую жену платить алименты.

Когда отец не вернулся домой с ТЦК, 14-летний парень сам обратился в полицию.

Как сообщает издание, сегодня, 18 февраля, должно было состояться судебное заседание, на котором мобилизованного должны были признать отцом-одиночкой. Однако слушание не состоялось, поскольку представители органов опеки.

