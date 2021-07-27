В Кривом Роге с 14 этажа упал работник, выполнявший ремонтные работы фасада

В Кривом Роге с 14 этажа упал работник, выполнявший ремонтные работы фасада

По предварительной информации, мужчину не выдержал страховочный трос.

В Кривом Роге в результате падения с высоты погиб человек. Он сорвался и упал на землю.

Об этом сообщают в одном из местных телеграмм-каналов.

Отмечается, что произошло сегодня, 27 июля, в микрорайоне "Восточный-2". Альпинист, выполняя высотные работы, сорвался с высоты 14 этажа и упал на землю.

По предварительной информации, не выдержал один из страховочных тросов. Полученные в результате падения травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительной информации погибшему было около 30 лет.

Напомним, что в Коростене на Житомирщине в древлянского парка подросток сорвался с 10-метровой скалы и остался жив.

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