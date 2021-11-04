В Кривом Роге семья девочки, которая разрисовала салон трамвая, отмывала ее "вандальное искусство"

Родители решили урегулировать вопрос мирным путем и пришли отмыть "творчество" их ребенка.

В Кривом Роге три девочки разрисовали вагон трамвая. За "рисованием" их застала охрана коммунального предприятия "Скоростной трамвай", задержала, вызвала полицию и родителей.

Об этом сообщают в группе "Транспорт Кривого Рога".

Так, на прошлой неделе охрана задержала троих 11-летних подруг, разрисовывавших вагон скоростного трамвая. На место были вызваны сотрудники полиции и родители и составлены соответствующие протоколы.

Отец одной из девушек изъявил желание решить вопрос мирным путем. Он вместе с дочерью и женой полностью оттерли вагон. Относительно двоих других двух девочек предприятие будет предпринимать дальнейшие действия по привлечению родителей к ответственности и взысканию причиненного ущерба предприятию.

В КП "Скоростной трамвай" в последнее время активно борются с малолетними вандалами. Такое "творчество" детей обходится родителям в несколько тысяч гривен. Так, недавно предприятие выиграло иск в суд о возмещении материального ущерба, и с родителей "юного художника" взыскали 3402 гривен.

Напомним, что городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает публично наказывать вандалов на площади "буками".

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