В Кривом Роге сгорела двухкомнатная квартира: из огня спасатели вынесли мужчину

В считанные минуты огонь полностью уничтожил домашние вещи и облицовку стен.
В Кривом Роге Днепропетровской области утром 5 февраля произошел пожар в трехэтажном доме. В результате чего пострадал мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Происшествие случилось около 05:25 на улице Кропивницкого в Покровском районе города. Там горела одна из квартир трехэтажного дома. В считанные минуты огонь полностью уничтожил домашние вещи и облицовку стен.
В результате происшествия пострадал мужчина. Его на носилках из задымленного помещения вынесли спасатели.
“Работниками экстренной медицинской помощи мужчина госпитализирован в Криворожскую городскую клиническую больницу №2. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения и термические ожоги лица и левой верхней конечности. Пожар локализован в 05:53 и ликвидирован в 06:20”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
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