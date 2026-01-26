ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
494
Время на прочтение
1 мин

В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар — детали

В Терновском районе Кривого Рога беспилотник врага попал в жилой дом. На месте работают спасатели.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар — детали

В результате атаки в Терновском районе Кривого Рога возник пожар / © tsn.ua

В Терновском районе Кривого Рога в результате атаки российских БПЛА загорелся жилой многоэтажный дом. На месте началась аварийно-спасательная операция.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул сообщил об этом вечером 26 января.

Все службы уже работают на месте пожара.

«Снова животные попали шахедом в многоэтажку в Терновском районе. Пожар», — написал он.

По его словам, ситуация контролируемая, все оперативные подразделения выполняют задачи по тушению огня и предотвращению распространения пожара на соседние дома. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и следовать указаниям спасательных служб.

Напомним, в Харькове 26 января произошел блекаут после атаки РФ. Известно о попадании баллистики по школе и пострадавшим.

Также отметим, что днем в Киеве зафиксировали пролет российского «Шахеда», впрочем, воздушную тревогу не объявляли.

Дата публикации
Количество просмотров
494
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie