В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар — детали

В результате атаки в Терновском районе Кривого Рога возник пожар / © tsn.ua

В Терновском районе Кривого Рога в результате атаки российских БПЛА загорелся жилой многоэтажный дом. На месте началась аварийно-спасательная операция.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул сообщил об этом вечером 26 января.

Все службы уже работают на месте пожара.

«Снова животные попали шахедом в многоэтажку в Терновском районе. Пожар», — написал он.

По его словам, ситуация контролируемая, все оперативные подразделения выполняют задачи по тушению огня и предотвращению распространения пожара на соседние дома. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и следовать указаниям спасательных служб.

Напомним, в Харькове 26 января произошел блекаут после атаки РФ. Известно о попадании баллистики по школе и пострадавшим.

Также отметим, что днем в Киеве зафиксировали пролет российского «Шахеда», впрочем, воздушную тревогу не объявляли.