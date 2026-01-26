- Дата публикации
В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: возник пожар — детали
В Терновском районе Кривого Рога беспилотник врага попал в жилой дом. На месте работают спасатели.
В Терновском районе Кривого Рога в результате атаки российских БПЛА загорелся жилой многоэтажный дом. На месте началась аварийно-спасательная операция.
Руководитель Совета обороны Александр Вилкул сообщил об этом вечером 26 января.
Все службы уже работают на месте пожара.
«Снова животные попали шахедом в многоэтажку в Терновском районе. Пожар», — написал он.
По его словам, ситуация контролируемая, все оперативные подразделения выполняют задачи по тушению огня и предотвращению распространения пожара на соседние дома. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и следовать указаниям спасательных служб.
Напомним, в Харькове 26 января произошел блекаут после атаки РФ. Известно о попадании баллистики по школе и пострадавшим.
Также отметим, что днем в Киеве зафиксировали пролет российского «Шахеда», впрочем, воздушную тревогу не объявляли.