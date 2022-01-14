В Кривом Роге школьников будут кормить "золотыми" макаронами по 72 грн за кг

В Кривом Роге школьников будут кормить "золотыми" макаронами по 72 грн за кг

Отдел образования закупил макароны по явно завышенной цене.

В Кривом Роге назревает очередной коррупционный скандал. Отдел образования Саксаганского района города закупил для школ и садов района макароны по 71,80 гривен за килограмм.

Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro.

Так, в конце декабря в Кривом Роге был проведен тендер на закупку 32824 кг макаронных изделий для учеников и дошкольников учебных заведений Саксаганского района. Участие в нем приняли два участника: ФЛП "Мирошниченко Элина Валерьевна", которая предлагала поставки этого продукта за 1 933 333,60 (т.е. 58,8 за кг ) и ООО "Агроном-КР" за 2 356 763,20 ( 71,8 за кг, что на 13 грн дороже, чем у конкурента).

В результате победу в тендере одержал более дорогой участник с ценой 71,8 за кг макарон.

На открытых площадках цена на макароны составляет в общей сложности 42,70 гривны за 0,8 кг, то есть 53,38 гривны за 1 кг (разница составляет 18,42 гривны). Следует отметить, что цена у оптовиков должна быть ниже, чем в обычных магазинах.

Согласно данным Youcontrol, ООО зарегистрировано более 3 лет назад. За это время Агроном-КР выиграло тендеры на общую сумму 54 миллиона 71 тысячу 672 гривны.

Также ООО за плечами имеет несколько судебных дел по поводу несвоевременной поставки продукции и отказах от поставок.

Напомним, что в Харьковской области бухгалтер одного из предприятий насчитала себе до зарплаты лишних 1 млн гривен. За такую "премию" ей грозит заключение.

Читайте также: