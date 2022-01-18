В Кривом Роге "шпион российской разведки" заминировал все школы и требует выкуп

Студентов и учеников распустили домой, полиция проверяет заведения.

В Кривом Роге почти ежедневно минируют учебные учреждения. На прошлой неделе неизвестный "заминировал" все школы Центрально-Городского района города, на этой неделе география замен расширилась — "заминированы" "все" учебные учреждения города.

Об этом сообщают "Свои".

О заминировании в Кривом Роге стало известно около 8 часов утра. На почту СБУ пришло уведомление о заминировании всех учебных учреждений города.

"Я – шпион российской разведки официально заявляю, что заминировал все учебные учреждения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 50 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам." – написал аноним.

Из-за минирования школьников и студентов распустили домой. Родителям дошкольников пришлось идти в детсады и забирать детей.

"На прошлой неделе нам воспитатели позвонили утром и сообщили, чтобы детей не приводили, потому что "заминировали" все школы нашего района, а поскольку наш садик при школе, то мы тоже подпали под "минирование". Сегодня утром детей как раз посадили завтракать, когда стало известно о минировании.Воспитатели быстро одели и вывели их на улицу, а родителям позвонили и попросили их забрать, потому что на улице холодно. Хорошо, что я живу рядом и добралась быстро.Трудно тем родителям, которые работают в другом районе города. Пока ждали родителей, детей посадили в авто одного из учителей, чтобы не мерзли", — рассказала ТСН.ua Юлия, мама воспитанницы дошкольного учреждения УПК №13 Кривого Рога.

Напомним, что в Николаеве и Черкассах "минеры" отправили школьников на дистанционку.

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