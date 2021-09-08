В Кривом Роге следователи провели обыск в квартире тещи мэра Константина Павлова: что нашли

В Кривом Роге следователи провели обыск в квартире тещи мэра Константина Павлова: что нашли

В момент проведения следственных действий дома женщины не было.

В Кривом Роге правоохранители провели обыск в квартире тещи покойного мэра города Константина Павлова.

Об этом пишет издание "Первый Городской".

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Как стало известно, обыски проходили вечером 7 сентября в квартире, расположенной в одной из многоэтажек на проспекте Мира. В момент проведения следственных действий в помещении не было тещи Константина Павлова Лидии Бишук. Поэтому правоохранителям пришлось вскрывать двери.

По данным издания, "ничего подозрительного в квартире не обнаружили". В момент проведения следственных действий женщина, которая болеет, находилась у своей дочери в поселке Вольное и не знала об обыске.

Напомним, что следователи пришли к предварительному выводу, что глава Кривого Рога совершил самоубийство.

Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

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