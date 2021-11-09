В Кривом Роге СМИ сообщили о смерти 11 пациентов на ИВЛ во время отключения света: полиция провела проверку

В Кривом Роге СМИ сообщили о смерти 11 пациентов на ИВЛ во время отключения света: полиция провела проверку

По информации пресс-службы горисполкома Кривого Рога, в тот день в городе от коронавируса никто не умирал, а блогеры нашли по крайней мере двоих и только в одной больнице.

В Кривом Роге полиция провела проверку информации, которую распространили блогеры Кривого Рога о том, что в 17-й горбольнице города во время отключения света скончались 11 пациентов, находившихся на ИВЛ. По информации правоохранителей, этот факт не нашел своего подтверждения.

Об этом сообщают в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

Полиция Кривого Рога проверила полученную информацию о смерти 11 пациентов в результате отключения электроэнергии в 17-й горбольнице больницы.

Так, сегодня 9 ноября в Кривом Роге местный журналист и блогер Олег Ермолинский проверял слухи о смерти 11 пациентов с коронавирусом, которые находились на ИВЛ, 11 октября этого года в результате аварийного отключения света.

"На Ингульце (микрорайон Кривого Рога – Ред.) в 17-й больнице по странному стечению обстоятельств за одну ночь от коронавируса умерли 11 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По слухам, всему виной аварийное отключение света. Но ни в городской статистике коронавируса, ни в полиции об этом инциденте никакой информации нет. Врачи все отрицают и говорят, что в тот день в их медучреждении вообще никто не умирал", — говорится в сообщении.

Чтобы проверить эту информацию, журналисты посетили горбольницу №17 Кривого Рога, где заместитель главного врача заявила, что 11 октября этого года у них не было ни одного умершего от коронавируса. Впрочем, журналистам удалось отыскать родных по крайней мере двоих пациентов, умерших в тот день в указанной больнице, и пообщаться с их родными, подтвердившими дату смерти.

Также представители СМИ посетили кладбище, где похоронены эти умершие, и сняли таблички, где указана дата смерти "11 октября 2021 года".

В полиции Кривого Рога, прочитав в Сети распространенную публикацию, проверили информацию, о которой сообщили журналисты.

"Данная информация была зарегистрирована в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и начата проверка. В ходе проверки правоохранители установили, что в указанную в сообщении дату, исключений электроэнергии в больнице не происходило, также массовые смерти пациентов не зафиксированы. Сейчас проверка продолжается", — сообщили в полиции. .

Тем временем блогеры ищут родных пациентов, умерших от коронавируса в 17-й горбольнице 11 октября этого года.

По информации Криворожского горисполкома, за сутки (11.10.21 г.) в Кривом Роге от коронавируса умерших нет.

Напомним, что в Кривом Роге врачи скорой отказались забирать пациентку с коронавирусом, которая уже едва дышала.

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