В Кривом Роге снесли памятники русским поэтам: детали

В городе продолжается деколонизация.
15 ноября в Кривом Роге демонтировали памятники русским писателям.
Об этом сообщило местное СМИ "На часі".
Памятник Лермонтова был снесен на Центральном проспекте, в свою очередь Пушкина убрано с улицы Горных инженеров.
Ранее из всех памятников в городе был демонтирован только писатель Максим Горький, который располагался возле школы №71.
По словам журналистов, в городе до сих пор присутствуют памятники Льву Толстому, воинам-интернационалистам и знак Юрию Козаченко.
Напомним, в Кривом Роге простились с молодой мамочкой и тремя ее ангелочками, погибшими при обстреле города россиянами.
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