В Кривом Роге снесли памятники русским поэтам: детали

15 ноября в Кривом Роге демонтировали памятники русским писателям.

Об этом сообщило местное СМИ "На часі".

Памятник Лермонтова был снесен на Центральном проспекте, в свою очередь Пушкина убрано с улицы Горных инженеров.

Ранее из всех памятников в городе был демонтирован только писатель Максим Горький, который располагался возле школы №71.

Демонтаж памятника / Фото: Фото из социальных сетей

По словам журналистов, в городе до сих пор присутствуют памятники Льву Толстому, воинам-интернационалистам и знак Юрию Козаченко.

Напомним, в Кривом Роге простились с молодой мамочкой и тремя ее ангелочками, погибшими при обстреле города россиянами.

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