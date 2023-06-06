В Кривом Роге собрали экстренное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС – ожидаются проблемы с водой

В Кривом Роге собралось экстренное совещание, на котором решают вопрос водоснабжения города из-за подрыва Каховского водохранилища.

Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале.

"В связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация очень сложная, но контролируемая. В Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов – здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное". Мы понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и уже реализовали обширный перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени", – отметил он.

По его словам, уже проведено экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен План, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое.

"Главное – вода будет. Но сейчас наша задача – на 30% снизить потребление в тех районах, которые заживлены от Каховки", — подчеркнул Вилкул.

Какие действия предусмотрены в Кривом Роге из-за подрыва Каховской ГЭС:

максимально необходимо снизить потребление воды промышленностью. Под личную ответственность каждого руководителя предприятия;

для населения давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование;

полностью запрещен полив из шлангов.

в селах по дуге от Ингульца через низ к Софиевке подача воды будет только с 08:00 утра до 12:00 дня.

"Если этих мер будет недостаточно – будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была. И еще одно – криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды в последние пять часов увеличился в два раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Поэтому часть насосов не работает", — резюмировал председатель Криворожской ВМА.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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