В Кривом Роге спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело

Спасательная операция завершена.
В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов тело 3 человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в социальных сетях.
Всего погибли 3 человека и 17 — пострадали, из них 1 ребенок.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.
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