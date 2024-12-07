В Кривом Роге спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело

В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов тело 3 человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в социальных сетях.

Всего погибли 3 человека и 17 — пострадали, из них 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенным российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

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